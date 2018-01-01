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Мадрид. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)
27-летняя теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, занимаюшая в мировом рейтинге седьмое место, обыграла в финальном матче на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open третью ракетку мира, румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 6:4. Голландка вышла вперед в счете по личным встречам - 3:2.
Титул в Мадриде стал для Бертенс вторым в сезоне и девятым в карьере.


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