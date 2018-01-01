Мадрид. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 08:41 0 | Теннис / Видео

Кики Бертенс, занимаюшая в мировом рейтинге седьмое место, обыграла в финальном матче на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open третью ракетку мира, румынку Симону Халеп со счетом

Титул в Мадриде стал для Бертенс вторым в сезоне и девятым в карьере.





27-летняя теннисистка из Нидерландов, занимаюшая в мировом рейтинге седьмое место, обыграла в финальном матче на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open третью ракетку мира, румынкусо счетом 6:4, 6:4 . Голландка вышла вперед в счете по личным встречам - 3:2.Титул в Мадриде стал для Бертенс вторым в сезоне и девятым в карьере.