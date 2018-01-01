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Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Мадриде
Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в МадридеВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

27-летняя голландка Кики Бертенс (7), занимаюшая в мировом рейтинге седьмое место, одержала победу над третьей ракеткой мира, своей ровесницей из Румынии Симоной Халеп (3) со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 27 минут игрового времени Бертенс реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, Халеп – три из пяти. Победительница выполнила четыре эйса и допусила три двойные ошибки, а Симона ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Голландка вышла вперед в счете по личным встречам - 3:2.
Отметим, что  Бертенс стала первой теннисисткой в истории Mutua Madrid Open, которой удалось выиграть турнир, не проиграв ни единого сета.
 
Для Бертенс титул в Мадриде стал вторым в сезоне и девятым в карьере. За победу в турнире Mutua Madrid Open Кики получит 1000 рейтинговых очков и €1,202,520 призовых.

В обновлённом рейтинге WTA Бертенс поднимется на четвертую строчку, что является лучшим результатом голландских теннисисток.

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы 
Финал
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Симона Халеп (Румыния, 3) – 6:4, 6:4
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