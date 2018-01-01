Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Мадриде

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде состоялся финальный матч.27-летняя голландка(7), занимаюшая в мировом рейтинге седьмое место, одержала победу над третьей ракеткой мира, своей ровесницей из Румынии(3) со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 27 минут игрового времени Бертенс реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, Халеп – три из пяти. Победительница выполнила четыре эйса и допусила три двойные ошибки, а Симона ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Голландка вышла вперед в счете по личным встречам - 3:2.Отметим, что Бертенс стала первой теннисисткой в истории Mutua Madrid Open, которой удалось выиграть турнир, не проиграв ни единого сета.Для Бертенс титул в Мадриде стал вторым в сезоне и девятым в карьере. За победу в турнире Mutua Madrid Open Кики получит 1000 рейтинговых очков и €1,202,520 призовых.В обновлённом рейтинге WTA Бертенс поднимется на четвертую строчку, что является лучшим результатом голландских теннисисток.Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Симона Халеп (Румыния, 3) – 6:4, 6:4