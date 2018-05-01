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Мадрид. Бертенс обыграла Стивенс и стала второй финалисткой
Мадрид. Бертенс обыграла Стивенс и стала второй финалисткойВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс (7) одержала победу над восьмым номером мирового рейтинга, 26-летней американкой Слоан Стивенс (8) со счетом 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Бертенс взяла четыре подачи соперницы, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Стивенс один брейк и одна двойная ошибка при отсутствии эйсов. В личном мпротивостоянии теннисисток лидером осталась американка – 2:1.

За титул турнира в Мадриде  Бертенс поспорит с румынкой Симоной Халеп (3), которая оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии.

Отметим, что Кики вышла в финал Madrid Mutua Open второй год подряд. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она уступила чешке Петре Квитовой.

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы 
1/2 финала
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Слоан Стивенс (США, 8) –  6:2, 7:5
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