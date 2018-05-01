Мадрид. Бертенс обыграла Стивенс и стала второй финалисткой

Сегодня, 09:17 0 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс (7) одержала победу над восьмым номером мирового рейтинга, 26-летней американкой Слоан Стивенс (8) со счетом 6:2, 7:5.



Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Бертенс взяла четыре подачи соперницы, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Стивенс один брейк и одна двойная ошибка при отсутствии эйсов. В личном мпротивостоянии теннисисток лидером осталась американка – 2:1.



За титул турнира в Мадриде Бертенс поспорит с румынкой



Отметим, что Кики вышла в финал Madrid Mutua Open второй год подряд. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она уступила чешке Петре Квитовой.



Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

1/2 финала

Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Слоан Стивенс (США, 8) – 6:2, 7:5

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка(7) одержала победу над восьмым номером мирового рейтинга, 26-летней американкой(8) со счетом 6:2, 7:5.Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Бертенс взяла четыре подачи соперницы, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Стивенс один брейк и одна двойная ошибка при отсутствии эйсов. В личном мпротивостоянии теннисисток лидером осталась американка – 2:1.За титул турнира в Мадриде Бертенс поспорит с румынкой Симоной Халеп (3), которая оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии.Отметим, что Кики вышла в финал Madrid Mutua Open второй год подряд. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она уступила чешке Петре Квитовой.Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Слоан Стивенс (США, 8) – 6:2, 7:5