Мадрид. Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал

Сегодня, 09:03 0 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.



Вторая ракетка мира 32-летний испанец Рафаэль Надаль (2) разгромил 34-летнего швейцарца Стэна Вавринку, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 6:1, 6:2.



За 1 час 8 минут игрового времени Надаль сделал четыре брейка, а Вавринка не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль навылет не подавал и избежал двойных ошибок, а Стэн выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 18:3 в пользу испанца.



За выход в финал Madrid Mutua Open Надаль поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который



Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:1, 6:2 В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира 32-летний испанец(2) разгромил 34-летнего швейцарца, занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 6:1, 6:2.За 1 час 8 минут игрового времени Надаль сделал четыре брейка, а Вавринка не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль навылет не подавал и избежал двойных ошибок, а Стэн выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал 18:3 в пользу испанца.За выход в финал Madrid Mutua Open Надаль поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который обыграл немца Александра Зверева. В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович (1) и австриец Доминик Тим (4).Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:1, 6:2