Мадрид. Зверев сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Циципасу

Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, четвертая ракетка мира 22-летний немец(3) потерпел поражение от 20-летнего грека, занимающего в мировом рейтинге девятое место. Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился в пользу грека со счетом 7:5, 3:6, 6:2.Зверев реализовал один брейк-пойнт из пяти имевшихся, Циципас – три из восьми. На счету Александра восемь эйсов и четыре двойные ошибки, а Стефанос четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе Циципас стал лидером и[ личного противостояния – 2:1.За выход в финал турнира Циципас поспорит с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария).Стефанос Циципас (Греция, 8) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:5, 3:6, 6:2