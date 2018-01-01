Мадрид. Федерер проиграл Тиму в 1/4 финала

Вчера, 21:25 82 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (4) уступил в трех сетах пятому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу Доминику Тиму (5). Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился победой австрийца со счетом 3:6, 7:6(11), 6:4.



Соперники сделали по два брейка. Федерер выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, а Тим восемь раз подал навылет при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу астрийца.



За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться с сербом Марина Чилича.



Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

1/4 финала

Доминик Тим (Австрия, 5) – Роджер Федерер (Гвейцария, 4) – 3:6, 7:6(11), 6:4 В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец(4) уступил в трех сетах пятому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу(5). Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился победой австрийца со счетом 3:6, 7:6(11), 6:4.Соперники сделали по два брейка. Федерер выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, а Тим восемь раз подал навылет при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу астрийца.За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться с сербом Новаком Джоковичем (1), который стал полуфиналистом на отказе хорватаДоминик Тим (Австрия, 5) – Роджер Федерер (Гвейцария, 4) – 3:6, 7:6(11), 6:4