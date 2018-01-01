На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мадрид. Федерер проиграл Тиму в 1/4 финала
Мадрид. Федерер проиграл Тиму в 1/4 финалаВ Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000  - Mutua Madrid Open  с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (4) уступил в трех сетах пятому номеру мирового рейтинга, 25-летнему австрийцу Доминику Тиму (5). Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился победой австрийца со счетом 3:6, 7:6(11), 6:4.

Соперники сделали по два брейка. Федерер выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, а Тим восемь раз подал навылет при одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу астрийца.

За выход в финал турнира Тиму предстоит сразиться с сербом Новаком Джоковичем (1), который стал полуфиналистом на отказе хорвата Марина Чилича

Теннис. Masters  - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников 
1/4 финала
Доминик Тим (Австрия, 5) – Роджер Федерер (Гвейцария, 4) – 3:6, 7:6(11), 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мадрид. Федерер стартовал с победы над Гаске
Надаль проиграл Тиму в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде
Федерер проиграл Тиму в полуфинале турнира в Штутгарте
Федерер проиграл Тиму в третьем круге «Мастерса» в Риме
Мадрид. Маррей победил Бердыха и стал первым полуфиналистом
Федерер потерпел поражение на старте «Мастерса» в Мадриде
Мадрид. Федерер обыграл Штепанека и вышел в третий круг
Мадрид. Федерер вышел в четвертьфинал и сыграет с Феррером
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Мадрид. Федерер проиграл Тиму в 1/4 финала
Мадрид. Победа Федерера над Монфисом: обзор матча третьего круга (Видео)
Мадрид. Победа Бенчич над Осакой: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Мадрид. Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой
Мадрид. Джокович вышел в полуфинал на отказе Чилича

Последние новости спорта

21:25

Мадрид. Федерер проиграл Тиму в 1/4 финала 158 | Теннис

21:08

Хоккей. ЧМ-2019. Канада проиграла Финляндии, Россия обыграла Норвегию 159 | Хоккей

19:17

Мадрид. Победа Федерера над Монфисом: обзор матча третьего круга (Видео) 130 | Теннис / Видео

18:59

Мадрид. Победа Бенчич над Осакой: обзор матча 1/4 финала (Видео) 119 | Теннис / Видео

18:45

Тренер Чисоры: Ломаченко износил свое тело. Он часто получает травмы в последних боях 142 | Бокс

18:13

Формула-1. Гран-при Испании. Боттас – лучший во второй сессии свободных заездов 122 | Формула-1

17:55

Мадрид. Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой 114 | Теннис / Главные новости спорта

14:51

Мадрид. Джокович вышел в полуфинал на отказе Чилича 154 | Теннис

14:35

Ломаченко может заработать 3 млн долларов за бой с Кэмпбеллом 156 | Бокс

14:19

Бризил: Хочу завершить бой с Уайлдером ярким нокаутом 143 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

Альварес и Джейкобс едва не подрались на взвешивании: результаты взвешивания, фото

Теофимо Лопес нокаутировал Эдиса Татли (+Фото, видео)

Победа Теренса Кроуфорда над Амиром Ханом в фотографиях

Победа Беринчика над Аракавой в фотографиях

Беринчик – Аракава и Митрофанов – Вальехо: результаты взвешивания и фото

Беринчик vs Аракава: открытая тренировка (Фото, Видео)

ВИДЕО

Мадрид. Победа Федерера над Монфисом: обзор матча третьего круга (Видео)

Мадрид. Победа Бенчич над Осакой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

НБА. Мошные данки Бена Симмонса – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Мадрид. Победы Федерера, Надаля, Джоковича, Зверева, Тима и Вавринки: обзор матчей третьего круга (Видео)

НБА. Блок-шот и данк Адетокумбо – возглавляют топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кавай Леонард – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Яннис Адетокунбо – возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Мадрид. Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой
Мадрид. Бенчич победила первую ракетку Осаку и встретится с Халеп в 1/2 финала
Мадрид. Катерина Козлова не пробилась в 1/4 финала
Мадрид. Катерина Козлова обыграла пятую ракетку мира
Сауль Альварес победил Дэниела Джейкобса


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2019 (168)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)
Декабрь 2018 (559)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги