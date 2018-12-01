Мадрид. Победа Бенчич над Осакой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 18:59 85 | Теннис / Видео

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая в мировом рейтинге 18-е место, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open нанесла поражение лидеру посева, первой ракетке мира 21-летней японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 6:2, 7:5.

Швейцарка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.



