Мадрид. Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Третьz ракетка мира, 27-летняя румынка(3) в трех партиях переиграла 22-летнюю швейцарку, занимающую в мировом рейтинга 18-е место, со счетом 6:2, 6:7(2), 6:0.Матч продолжался 1 час 57 минут. Халеп реализовала восемь брейк-пойнтов из 13-ти, Бенчич – три из шести. Симона один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки, а Белинда выполнила два эйса и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.Соперница Халеп по финалу определится в матче Кики Бертенс (Нидерланды (7) – Слоан Стивенс США, 8).Симона Халеп (Румыния, 3) – Белинда Бенчич (Швейцария) –6:2, 6:7(2), 6:0