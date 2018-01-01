Мадрид. Джокович вышел в полуфинал на отказе Чилича

Вчера, 14:51 140 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний серб Новак Джокович без борьбы стал полуфиналистом. Его соперник, хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на турнире под девятым номером, снялся с соревнований. Причиной такого решения, как объяснил Чилич, стало пищевое отравление.



«Уважаемые болельщики, организаторы турнира в Мадриде, Новак Джокович. К сожалению, я вынужден сняться с сегодняшнего матча. У меня была ужасная ночь из-за пищевого отравления. Я очень расстроен тем, что моё пребывание в Мадриде заканчивается таким образом. Спасибо за поддержку», — написал Чилич в своём



За выход в финал турнира Джокович сыграет с победителем противостояния

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний серббез борьбы стал полуфиналистом. Его соперник, хорватский теннисист, посеянный на турнире под девятым номером, снялся с соревнований. Причиной такого решения, как объяснил Чилич, стало пищевое отравление.«Уважаемые болельщики, организаторы турнира в Мадриде, Новак Джокович. К сожалению, я вынужден сняться с сегодняшнего матча. У меня была ужасная ночь из-за пищевого отравления. Я очень расстроен тем, что моё пребывание в Мадриде заканчивается таким образом. Спасибо за поддержку», — написал Чилич в своём «твиттере» За выход в финал турнира Джокович сыграет с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Доминик Тик (Австрия, 5).