Мадрид. Победы Федерера, Надаля, Джоковича, Зверева, Тима и Вавринки: обзор матчей третьего круга (Видео)

Сегодня, 11:12 0 | Теннис / Видео





Швейцарский теннисист Роджер Федерер (4) одолел француза Гаэля Монфиса (15) — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3).

За выход в полуфинал турнира Федерер поспорит с австрийцем Домиником Тимом (5), переигравшим итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.



Испанец Рафаэль Надаль (2) за 1 час 32 минуты победил в двух партиях американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 6:4.

Следующим соперником Надаля будет швейцарец Стэн Вавринка, который выбил из борьбы японца Кеи Нишикори (6) – 6:3, 7:6(3).



Лидер посева, первая ракетка мира серб Новак Джокович стал четвертьфиналистом после победы над французом Жереми Шарди со счетом 6:1, 7:6(2).

За выход в полуфинал Джокович сыграет против хорвата Марина Чилича (9), который взял верх над сербом Ласло Джере – 4:6, 6:3, 6:2.

Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Швейцарский теннисист(4) одолел француза(15) — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3).За выход в полуфинал турнира Федерер поспорит с австрийцем(5), переигравшим итальянца(10) – 6:4, 7:5.Испанец(2) за 1 час 32 минуты победил в двух партиях американца– 6:3, 6:4.Следующим соперником Надаля будет швейцарец, который выбил из борьбы японца(6) – 6:3, 7:6(3).Лидер посева, первая ракетка мира сербстал четвертьфиналистом после победы над французомсо счетом 6:1, 7:6(2).За выход в полуфинал Джокович сыграет против хорвата(9), который взял верх над сербом– 4:6, 6:3, 6:2.