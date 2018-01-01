Роджер Федерер: Мне удалось вытащить почти проигранный матч

Сегодня, 10:38 0 | Теннис

Швейцарский теннисист



«Гаэль провёл хорошую работу, не опустив рук после проигранного со счётом 0:6 первого сета, — отметил Федерер в интервью ATP. - Наверное, ему пригодились знания, полученные во вчерашнем матче, где он тоже крупно проиграл в первой партии — 1:6. Это помогло ему сохранить спокойствие.



Что касается меня, то я старался продолжать играть так же, как и в начале матча, но было трудно. Затем произошёл тяжёлый отрезок, когда я проиграл пять геймов подряд в концовке второго — начале третьего сета. Я проигрывал сначала со счётом 0:3, затем — 1:4, и перспективы были не самые радужные.



Но мне удалось вернуться в игру и довести дело до тай-брейка. Перед этим я отыграл матчбол, подавая вторым мячом, что было очень стрессовым моментом. Но я справился, здорово отыграл тай-брейк, отлично подавая и принимая. Поэтому очень рад, что мне каким-то образом удалось вытащить этот почти проигранный матч».



За выход в полуфинал «Мастерса» Федерер сыграет против австрийца Доминика Тима. Швейцарский теннисист Роджер Федерер , в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, отыгравшись с двух матчболов в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Поединок завершился в пользу Роджера со счетом 6:0, 4:6, 7:6(3).«Гаэль провёл хорошую работу, не опустив рук после проигранного со счётом 0:6 первого сета, — отметил Федерер в интервью ATP. - Наверное, ему пригодились знания, полученные во вчерашнем матче, где он тоже крупно проиграл в первой партии — 1:6. Это помогло ему сохранить спокойствие.Что касается меня, то я старался продолжать играть так же, как и в начале матча, но было трудно. Затем произошёл тяжёлый отрезок, когда я проиграл пять геймов подряд в концовке второго — начале третьего сета. Я проигрывал сначала со счётом 0:3, затем — 1:4, и перспективы были не самые радужные.Но мне удалось вернуться в игру и довести дело до тай-брейка. Перед этим я отыграл матчбол, подавая вторым мячом, что было очень стрессовым моментом. Но я справился, здорово отыграл тай-брейк, отлично подавая и принимая. Поэтому очень рад, что мне каким-то образом удалось вытащить этот почти проигранный матч».За выход в полуфинал «Мастерса» Федерер сыграет против австрийца Доминика Тима.