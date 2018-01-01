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Роджер Федерер: Мне удалось вытащить почти проигранный матч
Роджер Федерер: Мне удалось вытащить почти проигранный матчШвейцарский теннисист Роджер Федерер, в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, отыгравшись с двух матчболов в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Поединок завершился в пользу Роджера со счетом 6:0, 4:6, 7:6(3).

«Гаэль провёл хорошую работу, не опустив рук после проигранного со счётом 0:6 первого сета, — отметил Федерер в интервью ATP. - Наверное, ему пригодились знания, полученные во вчерашнем матче, где он тоже крупно проиграл в первой партии — 1:6. Это помогло ему сохранить спокойствие.

Что касается меня, то я старался продолжать играть так же, как и в начале матча, но было трудно. Затем произошёл тяжёлый отрезок, когда я проиграл пять геймов подряд в концовке второго — начале третьего сета. Я проигрывал сначала со счётом 0:3, затем — 1:4, и перспективы были не самые радужные.

Но мне удалось вернуться в игру и довести дело до тай-брейка. Перед этим я отыграл матчбол, подавая вторым мячом, что было очень стрессовым моментом. Но я справился, здорово отыграл тай-брейк, отлично подавая и принимая. Поэтому очень рад, что мне каким-то образом удалось вытащить этот почти проигранный матч».

За выход в полуфинал «Мастерса» Федерер сыграет против австрийца Доминика Тима.
По материалам: Чемпионат.com
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