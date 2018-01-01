Белинда Бенчич: Телезрителям не понять, как сильно бьет Осака

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Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала победу над первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой в четвертьфинале турнира в WTA категории Premier в Мадриде со счётом



«Осака оказывала большое давление, и я начала матч не лучшим образом», — цитирует Бенчич официальный сайт тура. - Во втором сете я постаралась заиграть агрессивнее, смелее и сама стала давить на соперницу. Активная игра мне помогла. Также я стала лучше подавать. Даже не знаю, как мне удалось изменить ход встречи. Я просто старалась бороться за каждый мяч и, в итоге у меня как-то получилось победить.



Конечно, мне помогло то, что я уже играла с Осакой раньше. Я знаю ощущение от её ударов. Люди, которые смотрят игру по телевизору, не могут оценить всю силу её ударов. Она посылает мяч очень мощно, и всё время оказывает давление. У тебя нет возможности сконструировать розыгрыш и как-то разыграться».



В полуфинале Белинда поспорит с румынкой Симоной Халеп. Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала победу над первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой в четвертьфинале турнира в WTA категории Premier в Мадриде со счётом 3:6, 6:2, 7:5 «Осака оказывала большое давление, и я начала матч не лучшим образом», — цитирует Бенчич официальный сайт тура. - Во втором сете я постаралась заиграть агрессивнее, смелее и сама стала давить на соперницу. Активная игра мне помогла. Также я стала лучше подавать. Даже не знаю, как мне удалось изменить ход встречи. Я просто старалась бороться за каждый мяч и, в итоге у меня как-то получилось победить.Конечно, мне помогло то, что я уже играла с Осакой раньше. Я знаю ощущение от её ударов. Люди, которые смотрят игру по телевизору, не могут оценить всю силу её ударов. Она посылает мяч очень мощно, и всё время оказывает давление. У тебя нет возможности сконструировать розыгрыш и как-то разыграться».В полуфинале Белинда поспорит с румынкой Симоной Халеп.