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Мадрид. Джокович, Надаль, Зверев и Федерер вышли в 1/4 финала и другие результаты
Новак Джокович (Сербия)В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний серб Новак Джокович стал четвертьфиналистом после победы над 32-летним французом Жереми Шарди, занимающим в рейтинге ATP 47-е место, со счетом 6:1, 7:6(2).

Теннисисты играли 1 час 26 минут. По ходу поединка у соперников было по четыре брейк-пойнта, из которых Джокович реализовал два  а Шарди – ни одного. Новак выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, а Жереми три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была уже 13-я победа серба в 13-ти встречах с французом.
За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против хорвата Марина Чилича (9), который взял верх над сербом Ласло Джере – 4:6, 6:3, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания)Участником 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде стал и испанец Рафаэль Надаль (2), который за 1 час 32 минуты победил в двух партиях американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 6:4.
Следующим соперником Надаля будет швейцарец Стэн Вавринка, который выбил из борьбы японца Кеи Нишикори (6) – 6:3, 7:6(3).
В личном противостоянии Надаля и Чилича лидирует Рафаэль – 17:3.
Александр Зверев (Германия)Продолжает защиту титула немец Александр Зверев (3), который в трех партиях переиграл поляка Хуберта Хуркача (Q) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
За выход в полуфинал турнира Зверев сразится с греком Стефаносом Циципасом (8), победившим испанца Фернандо Вердаско – 6:3, 6:4.
Ранее Зверев и Циципас встречались дважды и пока у них – ничья.
Роджер Федерер (Швейцария)Еще одной четвертьфинальной парой стали швейцарец Роджер Федерер (4) и австриец Доминик Тим (5).
Роджер в трех сетах сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса (15) – 6:0, 4:6, 7:6(3), а Тим в двух партиях одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.
На данный момент в личном противостоянии Роджера и Тима минимальное преимущество у австрийца – 3:2.

Теннис. Masters  - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников 
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Жереми Шарди (Франция) – 6:1, 7:6(2)
Марин Чилич (Хорватия, 9) – Ласло Джере (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 6:3, 7:6(3)

Александр Зверев (Германия, 3) – Хуберт Хуркач (Польша, Q) – 3:6, 6:4, 6:4
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:4

Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Гаэль Монфис (Франция, 15) – 6:0, 4:6, 7:6(3)
Доминик Тим (Австрия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 10) – 6:4, 7:5
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