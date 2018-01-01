Мадрид. Джокович, Надаль, Зверев и Федерер вышли в 1/4 финала и другие результаты

Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Лидер посева, первая ракетка мира 31-летний сербстал четвертьфиналистом после победы над 32-летним французом, занимающим в рейтинге ATP 47-е место, со счетом 6:1, 7:6(2).Теннисисты играли 1 час 26 минут. По ходу поединка у соперников было по четыре брейк-пойнта, из которых Джокович реализовал два а Шарди – ни одного. Новак выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, а Жереми три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была уже 13-я победа серба в 13-ти встречах с французом.За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против хорвата(9), который взял верх над сербом– 4:6, 6:3, 6:2.Участником 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде стал и испанец(2), который за 1 час 32 минуты победил в двух партиях американца– 6:3, 6:4.Следующим соперником Надаля будет швейцарец, который выбил из борьбы японца(6) – 6:3, 7:6(3).В личном противостоянии Надаля и Чилича лидирует Рафаэль – 17:3.Продолжает защиту титула немец(3), который в трех партиях переиграл поляка(Q) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.За выход в полуфинал турнира Зверев сразится с греком(8), победившим испанца– 6:3, 6:4.Ранее Зверев и Циципас встречались дважды и пока у них – ничья.Еще одной четвертьфинальной парой стали швейцарец(4) и австриец(5).Роджер в трех сетах сломил сопротивление француза(15) – 6:0, 4:6, 7:6(3), а Тим в двух партиях одержал победу над итальянцем(10) – 6:4, 7:5.На данный момент в личном противостоянии Роджера и Тима минимальное преимущество у австрийца – 3:2.Новак Джокович (Сербия, 1) – Жереми Шарди (Франция) – 6:1, 7:6(2)Марин Чилич (Хорватия, 9) – Ласло Джере (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:2Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4Стэн Вавринка (Швейцария) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 6:3, 7:6(3)Александр Зверев (Германия, 3) – Хуберт Хуркач (Польша, Q) – 3:6, 6:4, 6:4Стефанос Циципас (Греция, 8) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:4Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Гаэль Монфис (Франция, 15) – 6:0, 4:6, 7:6(3)Доминик Тим (Австрия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 10) – 6:4, 7:5