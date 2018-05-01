Мадрид. Бертенс обыграла Квитову и сыграет со Стивенс в 1/2 финала

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.27-летняя голландка(7), занимающая в мировом рейтинге седьмое место, обыграла в двух сетах вторую ракетку мира, 29-летнюю чешкусо счетом 6:2, 6:3.Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Бертенс выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Кики ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у Квитовой. После этой победы счет по личным встречам теннисисток стал равный – 3:3.За выход в финал турнира Бертенс поспорит с восьмой ракеткой мира американкой, которая была сильнее хорватки– 6:4, 6:3.Ранее Бертенс и Стивенс встречались два раза и оба раза победу праздновала американка.Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Петра Квитова (Чехия, 2) – 6:2, 6:3Слоан Стивенс (США, 8) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3