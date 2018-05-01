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Мадрид. Бертенс обыграла Квитову и сыграет со Стивенс в 1/2 финала
Мадрид. Бертенс обыграла Квитову и сыграет со Стивенс в 1/2 финалаВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.

27-летняя голландка Кики Бертенс (7), занимающая в мировом рейтинге седьмое место, обыграла в двух сетах вторую ракетку мира, 29-летнюю чешку Петру Квитову со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Бертенс выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Кики ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у Квитовой. После этой победы счет по личным встречам теннисисток стал равный – 3:3.

За выход в финал турнира Бертенс поспорит с восьмой ракеткой мира американкой Слоан Стивенс, которая была сильнее хорватки Петры Мартич – 6:4, 6:3.

Ранее Бертенс и Стивенс встречались два раза и оба раза победу праздновала американка.

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы 
1/4 финала
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Петра Квитова (Чехия, 2) – 6:2, 6:3
Слоан Стивенс (США, 8) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3
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