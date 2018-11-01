Мадрид. Катерина Козлова не пробилась в 1/4 финала

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7.021.128 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Прошедшая через квалификацию 25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 85-е место, не смогла остановить 18-ю ракетку мира, 22-летнюю швейцарку Белинду Бенчич. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершиься в пользу швейцарки со счетом 6:0, 6:2.



Козлова не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из трех имевшихся, ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Бенчич пять реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных, три эйса и две двойные ошибки. Между собой теннисистки встречались впервые.



Козлова покидает турнир Mutua Madrid Open в Мадриде, заработав 120 рейтинговых очков и € 80,620 призовых.



Бенчич за выход в полуфинал турнира поспорит с японкой



Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария) – Катерина Козлова (Украина, Q) – 6:0, 6:2

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7.021.128 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Прошедшая через квалификацию 25-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 85-е место, не смогла остановить 18-ю ракетку мира, 22-летнюю швейцарку. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершиься в пользу швейцарки со счетом 6:0, 6:2.Козлова не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из трех имевшихся, ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Бенчич пять реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных, три эйса и две двойные ошибки. Между собой теннисистки встречались впервые.Козлова покидает турнир Mutua Madrid Open в Мадриде, заработав 120 рейтинговых очков и € 80,620 призовых.Бенчич за выход в полуфинал турнира поспорит с японкой Наоми Осакой (1).Белинда Бенчич (Швейцария) – Катерина Козлова (Украина, Q) – 6:0, 6:2