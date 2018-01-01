Мадрид. Осака в 1/8 финала ожидает победительницу матча Козлова - Бенчич

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 21-летняя японка(1) взяла верх над 25-летней белорускойзанимающей в рейтинге WTA 33-е место, со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Осака сделала четыре брейка, девять эйсов и допустила две двойные ошибки. На счету Саснович один брейк и пять двойных ошибок, при отсутствии эйсов. Это третья победа японки в трех встречах с белоруской.За выход в полуфинал турнира Осака сыграет или с украинкой Катериной Козловой (Q), или со швейцаркой Белиндой Бенчич.Наоми Осака (Япония, 1) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:3