Мадрид. Бертенс не пустила Севастову в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,021,128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,128 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка(7) уверенно победила 29-летнюю(13) из Латвии, занимающую в рейтинге WTA 13-е место, со счетом 6:1, 6:2.За 59 минут игрового времени Бертенс сделала пять брейков и не позволила Севастовой заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы пять эйсов и две двойные ошибки, а латвийка один раз ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. После этой встречи голландка стала лидером их личного противостояния – 2:1.В четвертьфинале соперницей Бертенс станет победительница матча Петра Квитова (Чехия, 2) – Каролин Гарсия (Франция).Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:1, 6:2