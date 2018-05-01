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Мадрид. Бертенс не пустила Севастову в 1/4 финала
Мадрид. Бертенс не пустила Севастову в 1/4 финалаВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,128 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс (7) уверенно победила 29-летнюю Анастасию Севастову (13) из Латвии, занимающую в рейтинге WTA 13-е место, со счетом 6:1, 6:2.

За 59 минут игрового времени Бертенс сделала пять брейков и не позволила Севастовой заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы пять эйсов и две двойные ошибки, а латвийка один раз ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. После этой встречи голландка стала лидером их личного противостояния – 2:1.

В четвертьфинале соперницей Бертенс станет победительница матча Петра Квитова (Чехия, 2) – Каролин Гарсия (Франция).

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,021,128. 64 участницы
Третий  круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:1, 6:2
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