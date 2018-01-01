Мадрид. Халеп повесила две «баранки» Кужмовой и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,128 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 27-летняя румынка(3) разгромила 20-летнююиз Словакии, занимающую в рейтинге WTA 46-е место, со счетом 6:0, 6:0.За 44 минуты, проведенные на корте, Халеп реализовала все шесть имевшихся у нее брейк-пойнтов и не позволили Кужмовой заработать ни одного брейк-пойнта. Навылет соперницы не подавали, при этом словачка допустила две двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.В четвертьфинале Халеп встретится или с австралийкой Эшли Барти (9), или с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.Симона Халеп (Румыния, 3) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:0, 6:0