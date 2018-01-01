Мадрид. Федерер стартовал с победы над Гаске

Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец, посеянный под четвертым номером, стартовал с победы над 32-летним французом, занимающим в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 6:2, 6:3.Теннисисты провели на корте лишь 52 минуты. За это время Федерер реализовал все три своих брейк-пойнта и не позволили Гаске заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке, а Ришар один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу швейцарца – 18:2.За путевку в 1/4 финала Федерер поспорит с победителем матча Гаэль Монфич (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия).Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Ришар Гаске (Франция) – 6:2, 6:3