Мадрид. Вавринка, Феррер и Фоньини» вышли во второй круг, Медведев и Гоффен выбывают и другие результаты

Вчера, 22:32 61 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде завершились матчи первого круга.



Теннис. Masters - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) – Пьер Юг-Эрбер (Франция, Q) – 6:2, 6:3

Давид Феррер (Испания, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 4:6, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, 10) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша Q) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:3, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 7:5

Гидо Пелья (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 6:2, 1:6, 6:3

Адриан Маннарино (Франция, LL) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:5, 5:7, 6:1

Диего Шварцман (Апгентина) – Марко Чеккинато (Италия, 16) – 6:0, 4:6, 6:1

Жиль Симон (Франция) – Уго Дельен (Боливия, Q) – 6:4, 1:6, 6:7

Жереми Шарди (Франция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) – 6:2, 4:6, 7:5

Джон Миллман (Австралия) – Стив Джонсон (США) – 7:6(5), 7:6(5)

Люка Пуи (Франция) - Борна Чорич (Хорватия, 13) – 6:3, 7:5 В Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде завершились матчи первого круга.Стэн Вавринка (Швейцария) – Пьер Юг-Эрбер (Франция, Q) – 6:2, 6:3Давид Феррер (Испания, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 4:6, 6:4Фабио Фоньини (Италия, 10) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 6:3Хуберт Хуркач (Польша Q) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:3, 6:4Мартон Фучович (Венгрия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 7:5Гидо Пелья (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 6:2, 1:6, 6:3Адриан Маннарино (Франция, LL) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:5, 5:7, 6:1Диего Шварцман (Апгентина) – Марко Чеккинато (Италия, 16) – 6:0, 4:6, 6:1Жиль Симон (Франция) – Уго Дельен (Боливия, Q) – 6:4, 1:6, 6:7Жереми Шарди (Франция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) – 6:2, 4:6, 7:5Джон Миллман (Австралия) – Стив Джонсон (США) – 7:6(5), 7:6(5)Люка Пуи (Франция) - Борна Чорич (Хорватия, 13) – 6:3, 7:5