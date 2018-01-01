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Мадрид. Вавринка, Феррер и Фоньини» вышли во второй круг, Медведев и Гоффен выбывают и другие результаты
Мадрид. Вавринка, Феррер и Фоньини» вышли во второй круг, Медведев и Гоффен выбывают и другие результатыВ Мадриде (Испания) на турнире категории Masters 1000  - Mutua Madrid Open  с призовым фондом €7,279,270в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

Теннис. Masters  - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,279,270. 56 участников 
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Пьер Юг-Эрбер (Франция, Q) – 6:2, 6:3
Давид Феррер (Испания, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 4:6, 6:4
Фабио Фоньини (Италия, 10) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша Q) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:3, 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 7:5
Гидо Пелья (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия, 12) – 6:2, 1:6, 6:3
Адриан Маннарино (Франция, LL) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:5, 5:7, 6:1
Диего Шварцман (Апгентина) – Марко Чеккинато (Италия, 16) – 6:0, 4:6, 6:1
Жиль Симон (Франция) – Уго Дельен (Боливия, Q) – 6:4, 1:6, 6:7
Жереми Шарди (Франция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) – 6:2, 4:6, 7:5
Джон Миллман (Австралия) – Стив Джонсон (США) – 7:6(5), 7:6(5)
Люка Пуи (Франция) - Борна Чорич (Хорватия, 13) – 6:3, 7:5
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Теги: Теннис ATP

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