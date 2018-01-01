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Мадрид. Катерина Козлова проиграла пятой ракетке мира
Мадрид. Катерина Козлова проиграла пятой ракетке мираВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 84-е место, действующей чемпинке турнира, проиграла пятой ракетке мира 27-летней чешке Каролине Плишковой. Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился в пользу чешки со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Козлова выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а Плишкова 14 раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннсиистки играли впервые.

За выход в 1/4 финала соревнований Плишкова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич, которая победила россиянку Светлану Кузнецову (WC) - 7:6(4), 2:6, 6:3.

Напомним, в первом круге одиночного разряда завершили выступление четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы 
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Катерина Козлова (Украина, Q) – 7:5, 2:6, 6:4
Белинда Бенчич (Швнйцария) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) – 7:6(4), 2:6, 6:3
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Анна Вчера, 21:55
Козлова выиграла, а не проиграла!! Проверяйте, что пишите!)
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