Мадрид. Катерина Козлова проиграла пятой ракетке мира

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.25-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 84-е место, действующей чемпинке турнира, проиграла пятой ракетке мира 27-летней чешке. Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился в пользу чешки со счетом 7:5, 2:6, 6:4.Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Козлова выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а Плишкова 14 раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннсиистки играли впервые.За выход в 1/4 финала соревнований Плишкова сыграет против швейцарки, которая победила россиянку(WC) - 7:6(4), 2:6, 6:3.Напомним, в первом круге одиночного разряда завершили выступление четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская и Марта Костюк.Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Катерина Козлова (Украина, Q) – 7:5, 2:6, 6:4Белинда Бенчич (Швнйцария) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) – 7:6(4), 2:6, 6:3