Мадрид. Халеп обыграла Конту и вышла в 1/8 финала

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 27-летняя румынка(3) одержала победу над своей ровесницей из Великобритании, занимающей в рейтинге WTA 41-е место, со счетом 7:5, 6:1.За 1 час 28 минут игрового времени Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Симона выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Йоханна два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе румынка до минимума сократила свое отставание в счете по личным встречам с Контой – 2:3.За выход в четвертьфинал турнира Халеп поспорит сиз Словакии, которая обыграла испанку– 6:4, 7:6(2).Симона Халеп (Румяния, 3) – Йоханна Конта (Великобритания) – 7:5, 6:1Виктория Кужмова (Словакия) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:4, 7:6(2)