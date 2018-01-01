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Бертенс победила Остапенко и встретится с Севастовой
Мадрид. Бертенс победила Остапенко и встретится с СевастовойВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,28 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс (7) обыграла в двух партиях 21-летнюю представительницу Латвии Елену Остапенко, занимающую в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:4, 6:3.

За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Бертенс сделала четыре брейка и упустила две своих подачи. На ее счету одиннадцать эйсов и две двойные ошибки, а Остапенко ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой встречи голландка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.

В третьем круге Бертенс сыграет против еще одной представительницы Латвии – Анастасии Севастовой (12), которая была сильнее румынки Михаэлы Бузарнеску – 6:3, 6:4.

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,021,128. 64 участницы 
Второй  круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3
Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:4
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