Бертенс победила Остапенко и встретится с Севастовой

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7,021,128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7,021,28 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира, 27-летняя голландка(7) обыграла в двух партиях 21-летнюю представительницу Латвии, занимающую в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Бертенс сделала четыре брейка и упустила две своих подачи. На ее счету одиннадцать эйсов и две двойные ошибки, а Остапенко ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой встречи голландка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.В третьем круге Бертенс сыграет против еще одной представительницы Латвии –(12), которая была сильнее румынки– 6:3, 6:4.Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:4