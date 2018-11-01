Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на одну позицию

в понедельник, 6мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на одну позицию и теперь занимает 114-е место.Илья Марченко, занимает 395-ю строчку рейтинга. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 507-е место.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Третьей ракеткой мира стал швейцарец, сместив на четвертое место немца. Грекподнялся на девятую строчку рейтинга, обойдя американца. Лидерство в мировой классификации сохранил сербс преимуществом над испанцемв 3395 очков.Отметим, что Джокович сегодня начал 250-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP. Он всего пятый теннисист в истории, которому удалось преодолеть этот рубеж. До него 250 недель на вершине проводили Джимми Коннорс (268), Иван Лендл (270), Пит Сампрас (286) и Роджер Федерер (310).1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 77653 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 55904 (3). Александр Зверев (Германия) – 55655 (5). Доминик Тим (Австрия) – 50856 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41157 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 37808 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 32259 (10). Стефанос Циципаc (Греция) - 319010 (9). Джон Иснер (США) – 3085114 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 512395 (394). Илья Марченко (Украина) – 36507 (506). Александр Долгополов (Украина) – 10