Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях

Сегодня, 12:47 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 6 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина осталась шестой ракеткой мира. Также сохранили прежние позиции Леся Цуренко (26-я) и Даяна Ястремская (38). Один пункт потеряла Катерина Козлова (85).



Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На шесть позиций поднялась Ангелина Калинина (144), на двадцать опустилась Катарина Завацкая (196).



В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет мировую классификацию японка Наоми Осака, опережая на 316 очков чешку Петру Квитову. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска Арина Соболенко.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 06.05.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6151 очко

2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 5835

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5682

4 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 5220

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5111

6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4921

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4765

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 4386

9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4275

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3520

…

26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1767

38 (38). Даяна Ястремская (Украина) – 1400

85 (84). Катерина Козлова (Украина) – 710

144 (150). Ангелина Калинина (Украина) – 414

196 (176). Катарина Завацкая (Украина) - 298



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 6 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.осталась шестой ракеткой мира. Также сохранили прежние позиции(26-я) и(38). Один пункт потеряла(85).Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На шесть позиций поднялась(144), на двадцать опустилась(196).В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет мировую классификацию японка, опережая на 316 очков чешку. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6151 очко2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 58353 (2). Симона Халеп (Румыния) – 56824 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 52205 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 51116 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 49217 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 47658 (8). Слоан Стивенс (США) – 43869 (9). Эшли Барти (Австралия) – 427510 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 352026 (26). Леся Цуренко (Украина) – 176738 (38). Даяна Ястремская (Украина) – 140085 (84). Катерина Козлова (Украина) – 710144 (150). Ангелина Калинина (Украина) – 414196 (176). Катарина Завацкая (Украина) - 298