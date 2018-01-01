Мадрид. Марта Костюк проиграла Кристине Плишковой

Вчера, 22:39 72 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедшая через квалификацию 16-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 320-ю строчку, уступила в трех сетах 85-й ракетке мира, 27-летней чешке Кристине Плишковой. Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой чешки со счетом 3:6, 6:3, 6:2.



На счету Костюк четыре брейка из восьми возможных, один эйс и четыре двойные ошибки. Плишкова реализовала шесть брейк-пойнтов из 22-х, пять раз подала навылет и совершила восем двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.



Следующей соперницей Кристины Плишковой будет хорватка Донна Векич, которая победила китаянку Ван Цян (15) – 7:5, 6:4.



Напомним, что сегодня ранее украинка Леся Цуренко и Даяна Ястремская.



Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия, Q) - Марта Костюк (Украина, Q) – 3:6, 6:3, 6:2

Донна Векич (Хорватия) – Ван Цян (Китай, 15) – 7:5, 6:4 В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедшая через квалификацию 16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 320-ю строчку, уступила в трех сетах 85-й ракетке мира, 27-летней чешке. Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой чешки со счетом 3:6, 6:3, 6:2.На счету Костюк четыре брейка из восьми возможных, один эйс и четыре двойные ошибки. Плишкова реализовала шесть брейк-пойнтов из 22-х, пять раз подала навылет и совершила восем двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Следующей соперницей Кристины Плишковой будет хорватка, которая победила китаянку(15) – 7:5, 6:4.Напомним, что сегодня ранее украинка Катерина Козлова стартовала с победы, а завершили выступление в первом круге Элина Свитолина Кристина Плишкова (Чехия, Q) - Марта Костюк (Украина, Q) – 3:6, 6:3, 6:2Донна Векич (Хорватия) – Ван Цян (Китай, 15) – 7:5, 6:4