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Стефанос Циципас - чемпион турнира ATP в Эшториле
Стефанос Циципас - чемпион турнира ATP в ЭшторилеВ Эшториле (Португалия) на турнире ATP250 - Millennium Estoril Open с призовым фондом €586,140 в одиночном разряде прошел финальный матч.

Лидер посева, десятая ракетка мира 20-летний грек Стефанос Циципас одержал победу над 33-летним «лаки лузером» из Уругвая Пабло Куэвасом, занимающим в рейтинге ATP 67-е место, со счетом 6:3, 7:6(4).

За 1 час 43 минуты, проведенные на корте, Циципас взял две подали Куэваса и не удержал одну свою. Стефанос выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Пабло ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии грек лидирует со счетом 2:0.

Циципас выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. За свой успех на турнире Millennium Estoril Open он получит 250 рейтинговых очков и €90,390 призовых.
 
Теннис. ATP250 - Millennium Estoril Open. Эшторил (Португалия). Грунт. Призовой фонд €586,140. 28 участников 
Финал 
Стефанос Циципас (Греция, 1) – Пабло Куэвас (Уругвай, LL) – 6:3, 7:6(4)
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