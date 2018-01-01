Мадрид. Цуренко проиграла Кербер в стартовом матче

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.29-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 26-е место, уступила четвертой ракетке мира, 31-летней немке, посеянной под четвертым номером. Поединок длился 1 час 12 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:3, 6:2.Цуренко выиграла три гейма на приеме, ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. На счету Кербер шесть брейков, ни одного эйса и три двойные ошибки. Это была четвертая победа немки в четырех встречах с украинкой.Напомним, в прошлом году в Мадриде Леся также завершила выступление в первом круге, проиграв чешке Петре Квитовой.Кербер во втором круге встретится с хорваткой, которая обыграла испанку– 7:5, 7:6(2).Анжелика Кербер (Германия, 4) – Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 6:1Петра Мартич (Хорватия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 7:5, 7:6(2)