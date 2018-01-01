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Мадрид. Цуренко проиграла Кербер в стартовом матче
Мадрид. Цуренко проиграла Кербер в стартовом матчеВ Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

29-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 26-е место, уступила четвертой ракетке мира, 31-летней немке Анжелике Кербер, посеянной под четвертым номером. Поединок длился 1 час 12 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:3, 6:2.

Цуренко выиграла три гейма на приеме, ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. На счету Кербер шесть брейков, ни одного эйса и три двойные ошибки. Это была четвертая победа немки в четырех встречах с украинкой.

Напомним, в прошлом году в Мадриде Леся также завершила выступление в первом круге, проиграв чешке Петре Квитовой.

Кербер во втором круге встретится с хорваткой Петрой Мартич, которая обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 7:5, 7:6(2).

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €7 021 128. 64 участницы 
Первый круг
Анжелика Кербер (Германия, 4) – Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 6:1
Петра Мартич (Хорватия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 7:5, 7:6(2)
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