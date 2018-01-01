Кристьян Гарин – победитель турнира ATP в Мюнхене

Теннис. ATP250 - BMW Open by FWU. Мюнхен (Германия). Грунт. Призовой фонд €586,140. 28 участников

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP250 - BMW Open by FWU с призовым фондом €586,140 в одиночном разряде прошел финальный матч.22-летний чилиец, занимающий в рейтинге ATP 47-e место, переиграл в трех партиях 37-ю ракетку мира, 23-летнего итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:1, 3:6, 7:6(1).Матч продолжался 2 часа 8 минут. На счету победителя три брейка и три эйса, при отсутствии двойных ошибок. Берреттини ему ответил двумя брейками и десятью эйсами при двух двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.Для Кристьяна Гарина это второй титул в карьере, который принес ему 250 рейтинговых очков и €90,390 призовых.Кристьян Гарин (Чили) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:1, 3:6, 7:6(1)