Мадрид. Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 завершилась квалификация.84-я ракетка мира, 25-летняя украинкаобыграла 21-летнюю испанку, занимающую в рейтинге WTA 140-е место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Козлова виграла шесть геймов на прийме и проиграла три на своей подаче. На счету Катерины два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Большова ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В первом круге основных соревнований Козлова втретится с 42-й ракеткой мира, 30-летней китаянкой Чжан Шуай. На данный момент в их личном противостоянии ничья – 1:1.