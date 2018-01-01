Мадрид. Марта Костюк вышла в основную сетку турнира

В Мадриде (Испания) на турнире WTA категории Premier Mandatory - Mutua Madrid Open с призовым фондом €7 021 128 завершилась квалификация.16-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 320-ю позицию, одержала победу над 178-й ракеткой мира, 24-летней румынкойсо счетом 7:5, 3:6, 6:2.Теннисистки играли 1 час 46 минут. Костюк сделала четыре брейка, шесть эйсов и одну двойную ошибку. На счету Бара три брейка, один эйс и пять двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Таким образом, Костюк стала участницей основного турнира, где ее первой соперницей будет 85-я ракетка мира чешка Кристина Плишкова, также прошедшая через квалификацию.