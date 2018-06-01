Мюнхен. Молчанов с Зеленаем не прошли в финал в парном разряде

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP250 - BMW Open by FWU с призовым фондом €586,140 в парном разряде прошел первый полуфинальный матч.Украинец(70-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(71) уступили немцу(67) и датчанину(45). Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу Пютца и Нельсена со счетом 6:3, 5:7, 11:9.По ходу поединка соперники взяли по одной подаче друг друга. Молчанов и Зеленай выполнили три эйса и допустили две двойные ошибки, а немец с датчанином четыре раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.За титул на турнире BMW Open by FWU Пютц и Нельсен сразятся с бразильцем Марсело Демолинером (57) и Дивижем Шараном (41) из Индии.