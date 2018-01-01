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Мюнхен. Кристьян Гарин стал первым финалистом
Мюнхен. Кристьян Гарин стал первым финалистомВ Мюнхене (Германия) на турнире ATP250 - BMW Open by FWU  с призовым фондом €586,140 в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.

22-летний чилиец Кристьян Гарин, занимающий в рейтинге ATP 47-е место, нанес поражение 19-й ракетке мира, 26-летнему итальянцу Марко Чеккинато, посеянному под третьим номером, со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Гарин сделал три брйка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Чеккинато. На счету победителя три эйса и одна двойная ошибка, а итальянец два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии ничья – 1:1.

В финале турнира в Мюнхене соперником Гарина станет или испанец Роберто Баутиста-Агут (4), или итальянец Маттео Берреттини.

Теннис. ATP250 - BMW Open by FWU. Мюнхен (Германия). Грунт. Призовой фонд €586,140. 28 участников
1/2 финала
Кристьян Гарин (Чили) - Марко Чеккинато (Италия, 3) – 6:2, 6:4
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