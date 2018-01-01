Мюнхен. Александр Зверев сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв 47-й ракетке мира

Теннис. ATP250 - BMW Open by FWU. Мюнхен (Германия). Грунт. Призовой фонд €586,140. 28 участников

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP250 - BMW Open by FWU с призовым фондом €586,140 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Лидер посева, третья ракетка мира 22-летний немецпотерпел поражение от своего ровесника из Чили, занимающего в рейтинге ATP 47-е место. Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился в пользу чилийца со счетом 6:4, 5:7, 7:5.Зверев реализовал шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Гарин – семь из десяти. На счету Александра 14 эйсов и пять двойных ошибок, а Кристьян на подаче не ошибался и два раза подал навылет. Ранее теннисисты не встречались.В полуфинале соперником Гарина будет итальянец(3), обыгравший в трех сетах венгра(8) - 1:6, 7:5, 7:5.В личном противостоянии Гарина и Чеккинато минимальное преимущество у итальянца – 1:0.Александр Зверев (Германия, 1) – Кристьян Гарин (Чили) -Марко Чеккинато (Италия, 3) – Мартон Фучович (Венгрия, 8) – 1:6, 7:5, 7:5