Рабат. Конта обыграла Томлянович и стала первуй финалисткой

Теннис. WTA Internationa - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $ 886,077. 28 участниц

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории Internationa - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.27-летняя британка(7), занимающая в мировом рейтинге 47-е место, победила в двух партиях прошлогоднюю финалистку турнира, 43-ю ракетку мира 25-летнюю австралийку(4) со счетом 6:2, 7:6(7).За 1 час 31 минуту игрового времени Конта выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету пять эйсов и две двойные ошибки, а Томлянович три раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу британки.В финале соперницей Конты станет победительница матча Мария Саккари (Греция, 6) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 8).Йоханна Конта (Великобритания, 7) – Айла Томлянович (Австралия, 4) – 6:2, 7:6(7)