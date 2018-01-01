Сеул. Стаховский вышел в полуфинал в парном разряде.

В Сеуле (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger с призовым фондом $108,320 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинец(211-й в парном рейтинге ATP) и его напарник бельгиец(307) одержали победу над японцем(400) и филиппинцем(468) со счетом 6:3, 6:4.За 56 минут, проведенные на корте, Стаховский и Бемельманс взяли три подачи соперников и не удержали одну свою. Обе пары выполнили по два эйса, при этом Сергей и Рубен допустили три двойные ошибки, а японец и филиппинец – две.В полуфинале Стаховскому и Бемельмансу будут противостоять индиец Рамкумар раманатан (231) и канадец Брейден Схнур (384).Напомним, в одиночном разряде Стаховский завершил выступление в третьем круге, проиграв сербу Николе Милоевичу.