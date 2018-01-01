Сеул. Стаховский не прошел в 1/4 финала в одиночном разряде

В Сеуле (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger с призовым фондом $108,320 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.115-я ракетка мира, 33-летний украинец, посеянный под третьим номером, не смог остановить 23-летнего серба(13), занимающего в мировом рейтинге 148-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу серба со счетом 6:2, 7:6(5).За время, проведенное на корте, Стаховкий сделал два брейка из шести возможных, Милоевич – четыре из десяти. Теннисисты выпорлнили по пять эйсов, при этом Сергей допустил шесть двойных ошибок, а Никола – две. Между собой теннисисты играли впервые.Стаховский завершил выступление в одиночном разряде, заработав 8 рейтинговых очков и $1,720 призовых.