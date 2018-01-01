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Сеул. Стаховский не прошел в 1/4 финала в одиночном разряде
Сеул. Стаховский не прошел в 1/4 финала в одиночном разрядеВ Сеуле (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Vitro Seoul Open Challenger с призовым фондом $108,320 в одиночном  разряде проходят матчи третьего круга.
 
115-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, не смог остановить 23-летнего серба Николу Милоевича (13), занимающего в мировом рейтинге 148-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу серба со счетом 6:2, 7:6(5).

За время, проведенное на корте, Стаховкий сделал два брейка из шести возможных, Милоевич – четыре из десяти. Теннисисты выпорлнили по пять эйсов, при этом Сергей допустил шесть двойных ошибок, а Никола – две. Между собой теннисисты играли впервые.

Стаховский завершил выступление в одиночном разряде, заработав 8 рейтинговых очков и $1,720  призовых.
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