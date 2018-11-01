Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский остался на прежней позиции

Вчера, 09:09 231 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 29 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский по-прежнему располагается на 115-м месте.



Илья Марченко, занимает 394-ю строчку рейтинга. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 506-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. На один пункт поднялись аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (8-й) и американец Джон Иснер (9), при этом оба сместили на десятую строчку рейтинга грека Стефаноса Циципаса.

Лидерство в мировой классификации сохранил серб Новак Джокович, увеличив преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем до 3395 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 29.04 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7765

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5770

4 (4).

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 3780

8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 3085

9 (10). Джон Иснер (США) – 3085

10 (8). Стефанос Циципаc (Греция) - 3030

…

115 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 511

394 (395). Илья Марченко (Украина) – 36

506 (503). Александр Долгополов (Украина) – 10



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 29 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнепо-прежнему располагается на 115-м месте., занимает 394-ю строчку рейтинга., не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 506-е место.В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. На один пункт поднялись аргентинец(8-й) и американец(9), при этом оба сместили на десятую строчку рейтинга грекаЛидерство в мировой классификации сохранил серб, увеличив преимущество над испанцемдо 3395 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11160 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 77653 (3). Александр Зверев (Германия) – 57704 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 55905 (5). Доминик Тим (Австрия) – 50856 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 41157 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 37808 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 30859 (10). Джон Иснер (США) – 308510 (8). Стефанос Циципаc (Греция) - 3030115 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 511394 (395). Илья Марченко (Украина) – 36506 (503). Александр Долгополов (Украина) – 10