Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Козлова поднялась на семь пунктов

Вчера, 09:00 163 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 29 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина осталась шестой ракеткой мира. Сохранила прежнюю позицию и Леся Цуренко (26-я). Один пункт потеряла Даяна Ястремская (38). На семь пунктов поднялась Катерина Козлова (84).



Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На 17 позиций опустилась Ангелина Калинина (150), на четыре - Катарина Завацкая (176).



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Чешка Петра Квитова после победы на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте стала второй ракеткой мира, сместив на третье место румынку Симону Халеп. Четвертой ракеткой мира стала немка Анжелика Кербер, обойдя чешку Каролину Плишкову.

Возглавляет мировую классификацию по-прежнему японка Наоми Осака. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска Арина Соболенко.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 29.04.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6151 очко

2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 6015

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5682

4 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 5220

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5111

6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4921

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4765

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 4386

9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4275

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3520

…

26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1767

38 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1400

84 (91). Катерина Козлова (Украина) – 710

150 (133). Ангелина Калинина (Украина) – 399

176 (172). Катарина Завацкая (Украина) - 336



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 29 апреля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.осталась шестой ракеткой мира. Сохранила прежнюю позицию и(26-я). Один пункт потеряла(38). На семь пунктов поднялась(84).Места во второй сотне мировой классификации занимают две украинки. На 17 позиций опустилась(150), на четыре -(176).В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Чешкапосле победы на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте стала второй ракеткой мира, сместив на третье место румынку. Четвертой ракеткой мира стала немка, обойдя чешкуВозглавляет мировую классификацию по-прежнему японка. Первую десятку сильнейших теннисисток мира замыкает белоруска1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6151 очко2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 60153 (2). Симона Халеп (Румыния) – 56824 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 52205 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 51116 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 49217 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 47658 (8). Слоан Стивенс (США) – 43869 (9). Эшли Барти (Австралия) – 427510 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 352026 (26). Леся Цуренко (Украина) – 176738 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 140084 (91). Катерина Козлова (Украина) – 710150 (133). Ангелина Калинина (Украина) – 399176 (172). Катарина Завацкая (Украина) - 336