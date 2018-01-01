Стамбул. Победа Мартич над Вондроушовой: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 08:39 144 | Теннис / Видео

Петра Мартич в финале турнира WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup в Стамбуле (Турция) одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом

Теперь счёт в их личных встречах стал 4:0 в пользу хорватки. Для 28-летней Мартич этот титул стал первым в карьере.





Хорватская теннисисткав финале турнира WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup в Стамбуле (Турция) одержала победу над чешкойсо счётом 1:6, 6:4, 6:1 Теперь счёт в их личных встречах стал 4:0 в пользу хорватки. Для 28-летней Мартич этот титул стал первым в карьере.