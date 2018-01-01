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Стамбул. Петра Мартич завоевала первый титул в карьере
Стамбул. Петра Мартич завоевала первый титул в карьереВ Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup c призовым фондом $250 000 прошел финальный матч.

40-я ракетка мира, 28-летняя хорватка Петра Мартич (6), взяла верх над 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой, занимающей 46-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Мартич выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати возможных. Вондроушова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в их личных встречах стал 4:0 в пользу хорватки.

Мартич выиграла первый титул в карьере. За победу в финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Cup Мартич получит 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.

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