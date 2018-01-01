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Барселона. Надаль и Нишикори вишли в 1/4 финала, Циципас и Димитров зачехлили ракетки
Барселона. Надаль и Нишикори вишли в 1/4 финала, Циципас и Димитров зачехлили ракеткиВ Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell  с призовым фондом €2 609 135 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанец Рафаэль Надаль (1) в двух партиях обыграл своего 37-летнего соотечественника Давида Феррера (WC), занимающего в мировом рейтинге 155-е место, со счетом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. На счету Надаля четыре брейка и одна двойная ошибка при отсутствии эйсов. Феррер сделал один брейк, два эйса и пять двойных ошибок. 
В их личном противостоянии лидирует Рафа - 26:6.
Ян-Леннард Штруфф (Германия)В четвертьфинале соперником Надаля будет немец Ян-Леннард Штруфф, который за 1 час 49 минут переиграл в трех сетах прошлогоднего финалиста турнира, восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса (5) из Греции – со счетом 6:4, 3:6, 6:2. 

Штруфф выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету победителя семь эйсов при одной двойной ошибке, а Циципас десять раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Ранее Надаль и Штруфф не встречались.

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2 609 135. 48 участников
Третий круг
Рафаэль Надаль, Испания, 1) –Давид Феррер (Испания, WC) – 6:3, 6:3
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:4, 3:6, 6:2

Кеи Нишикори (Япония, 4) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – 6:1, 6:3
Роберто Карбальес-Баэна (Испания, LL) – Кристьян Гарин (Чили) – 6:4, 7:6(2)

Даниил Медведев (Россия, 7) – Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:2
Николас Джарри (Чили, LL) – Григор Димитров (Болгария, 13) – 2:6, 6:4, 7:6(2)

Доминик Тим (Австрия, 3) – Хауме Мунар (Испания) – 7:5, 6:1
Гидо Пелья (Аргентина) – Бенуа Пэр (Франция) –7:5, 6:3
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