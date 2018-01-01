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Штутгарт. Осака и Кербер стартовали с побед, Плишкова покидает турнир
Наоми Осака (Япония)В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака (1) обыграла представительницу Китайского Тайбэя 33-летнюю Се Сувей, занимающую в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Осака сделала три брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшиеся у Сувей. Наоми выполнила семm эйсов и допустила две двойные оршибки, а Сувей два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу японки.

В четвертьфинале Осака сыграет с хорваткой Донной Векич, которая победила россиянку Дарью Касаткину – 6:1, 7:5. 
Анжелика Кербер (Германия)Участницей 1/4 финала стала и пятая ракетка мира, 31-летняя немка Анжелика Кербер (5) после победы над своей ровесницей и соотечественницей Андреей Петкович (WC), занимаюшей в рейтинге WTA 71-е место, со счетом 6:2, 6:4.

За 1 час 14 минут игрового времени Кербер взяла пять подач соперницы и упустила две своих. Навылет Анжелика не подавала и допустила три двойные ошибки, а Андрея выполнила один эйс и дважды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидирует Кербер – 9:3.

Следующей соперницей Кербер будет голландка Кики Бертенс (6), переигравшая в трех сетах швейцарку Белинду Бенчич – 4:6, 6:3, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия)Четвертая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова (4) сложила полномочия действующей чемпионки турнира, потерпев поражение на старте от белоруски Виктории Азаренко (LD) – 4:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе Виктория вышла в лидеры их личного противостояния – 4:3.

За выход в полуфинал соревнований Азаренко поспорит с эстонкой Анетт Контавейт (8), которая была сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой – 6:3, 6:2.

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $ 886,077. 28 участниц 
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 1) – Се Сувей (Китайский Тайбэй) – 6:4, 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 7:5

Анжелика Кербер (Германия, 5) – Андреа Петкович (Германия, WС) – 6:2, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:3, 6:4

Виктория Азаренко (Беларусь, LD) – Каролина Плишкова (Чехия, 4) – 4:6, 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2
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