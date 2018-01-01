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Штутгарт. Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой
Штутгарт. Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткойВ Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Третья ракетка мира, 29-летняя чешка Петра Квитова, посеянная под третьим номером, вышла в 1/4 финала после победы над прошедшей через квалификацию 21-летней бельгийкой Гретье Миннен, занимающей в рейтинге WTA 192-ю позицию, со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 13 минут. Квитова реализовала пять брейк-пойнтов из 14-ти возможных, Миннен – два из четырех. Петра выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки, а Гретье ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал соревнований Квитова сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия, WC).

Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $ 886,077. 28 участниц 
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 3) – Гретье Миннен (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4
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