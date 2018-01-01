Барселона. Надаль начал защиту титула с победы и другие результаты

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2 609 135. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2 609 135 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний испанец(1) в трех сетах одолел 31-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 63-е место, со счетом 6:7(7), 6:4, 6:2.Поединок длился 2 часа 49 минут. За это время Надаль взял четыре подачи соперника и не удержал одну свою. На его счету один эйс и две двойные ошибки, а Майер четыре раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Это была шестая победа испанца в шести встречах с аргентинцем.За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит со своим соотечественником(WC), который выбил из борьбы француза(15) – 6:3, 6:1.В личном противостоянии Надаля и Феррера лидирует Рафа – 25:6.Рафаэль Надаль, Испания, 1) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:7(7), 6:4, 6:2Давид Феррер (Испания, WC) – Люка Пуи (Франция, 15) – 6:3, 6:1Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия, 6) – 6:2, 7:6(4)Бенуа Пэр (Франция) – Пабло Кареньо-Буста (Испания, 12) – 6:4, 6:7(9), 6:1Даниил Медведев (Россия, 7) – Альберт Рамос-Винболас (Испания, Q) – 6:3, 2:6, 6:1Маккензи Макдональд (США) – Жиль Симон (Франция, 11) – 6:3, 6:2Кристьян Гарин (Чили) – Денис Шаповалов (Канада, 9) – 7:5, 6:2Роберто Карбальес-Баэна (Испания, LL) – Никола Кун (Испания, WC) – 6:7(4), 6:4, 6:2Григор Димитров (Болгария, 13) – Фернадо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:7, 6:3Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Малек Жазири (Тунис) – 6:3, 7:6(7)