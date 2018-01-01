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Стамбул. Ястремкая проиграла на старте Младенович и не сыграет с Козловой
Стамбул. Ястремкая проиграла на старте Младенович и не сыграет с КозловойВ Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup c призовым фондом $250 000 проходят матчи первого круга.

37-я ракетка мира, 18-летняя украинка Даяна Ястремская, посеянная под четвертым номером, потерпела поражение от 25-летней француженки Кристины Младенович, занимающей в мировом рейтинге 66-е место. Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:3, 6:4.

По ходу встречи теннисистки имели по 12 брейк-пойнтов, из которых Ястремская реализовала четыре, а Младенович – семь. На подаче соперницы совершили по семь двойных ошибок, при этом Даяна ни разу не подала навылет, а Кристина выполнила четыре эйса. Между собой теннисистки играли впервые.
Во втором круге соперницей Младенович будет ее ровесница из Украины Катерина Козлова, занимающая в рейтинге WTA 91-е место.
Козлова вышла во второй круг после того, как ее оппонентка, 18-летняя россиянка Анастасия Потапова, занимаюшая в рейтинге WTA 74-е место, при счете 6:3, 1:0 в пользу украинки отказалась от продолжения борьбы. 

Теннисистки провели на корте 50 минут. На счету Катерины пять брейков, два эйса и три двойные ошибки, а Потапова сделал три брейка, один эйс и две двойные ошибки. Россиянка остается лидером их противостояния – 2:1.

Ранее Козлова и Младенович не встречались.

Теннис. WTA International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы 
Первый круг
Кристина Младенович (Франция) = Даяна Ястремская (Украина, 4) - 6:3, 6:4
Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:3, 1:0 Rt
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