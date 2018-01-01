Стамбул. Ястремкая проиграла на старте Младенович и не сыграет с Козловой

Теннис. WTA International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $250 000. 32 участницы

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - TEB BNP Paribas Istanbul Cup c призовым фондом $250 000 проходят матчи первого круга.37-я ракетка мира, 18-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, потерпела поражение от 25-летней француженки, занимающей в мировом рейтинге 66-е место. Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:3, 6:4.По ходу встречи теннисистки имели по 12 брейк-пойнтов, из которых Ястремская реализовала четыре, а Младенович – семь. На подаче соперницы совершили по семь двойных ошибок, при этом Даяна ни разу не подала навылет, а Кристина выполнила четыре эйса. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Младенович будет ее ровесница из Украины, занимающая в рейтинге WTA 91-е место.Козлова вышла во второй круг после того, как ее оппонентка, 18-летняя россиянка, занимаюшая в рейтинге WTA 74-е место, при счете 6:3, 1:0 в пользу украинки отказалась от продолжения борьбы.Теннисистки провели на корте 50 минут. На счету Катерины пять брейков, два эйса и три двойные ошибки, а Потапова сделал три брейка, один эйс и две двойные ошибки. Россиянка остается лидером их противостояния – 2:1.Ранее Козлова и Младенович не встречались.Кристина Младенович (Франция) = Даяна Ястремская (Украина, 4) - 6:3, 6:4Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:3, 1:0 Rt