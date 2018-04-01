Барселона. Циципас и Тим стартовали с побед

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2 609 135. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2 609 135 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошлогодний финалист турнира, восьмая ракетка мира 20-летний грек(5), победил в двух сетах 27-летнего венгра, занимающего в рейтинге ATP 36-е место, со счетом 6:3, 6:4.Поединок длился 1 час 8 минут. Циципас выиграл четыре гейма на подаче Фучовича и проиграл два гейма на своей. Стефанос выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки, а Мартон ни разу не подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.В третьем круге Циципас встретится с немцем, который выбил из борьбы десятого сеяного бельгийца– 7:6(6), 6:3.Успешно стартовал на турнире и пятый номер мирового рейтинга австриец(3), который за 1 час 27 минут обыграл аргентинца(Q), занимающего в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 6:3, 6:3.За выход в четвертьфинал соревнований Тим сыграет с испанцем, который нанес поражение американцу(14) – 6:4, 6:3.Стефанос Циципас (Греция, 5) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 6:4Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 7:6(6), 6:3Доминик Тим (Австрия, 3) – Диего Шварцман (Аргентитна, Q) – 6:3, 6:3Хауме Мунар (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) – 6:4, 6:3