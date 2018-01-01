Штутгарт. Леся Цуренко не пробилась во второй круг

Сегодня, 07:06 0 | Теннис

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix c призовым фондом $ 886,077 проходят матчи первого круга.



26-я ракетка мира, 29-летняя украинка Леся Цуренко потерпела поражение от 31-летней немки Лауры Зигемунд (WC), занимающей в мировом рейтинге 99-е место. Gоединок длился 1 час 7 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:2, 6:2.



Цуренко не заработала ни одного брейк-пойнта, ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. На счету Зигемунд четыре брейка, два эйса и две двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



Для Цуренко это был первый поединок на грунте в этом сезоне.



Во втором круге соперницей Зигемунд будет



Теннис. WTA Premier - Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт. Призовой фонд $ 886,077. 28 участниц

Первый круг

Лаура Зигемунд (WC) - Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 6:2 В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix c призовым фондом $ 886,077 проходят матчи первого круга.26-я ракетка мира, 29-летняя украинкапотерпела поражение от 31-летней немки(WC), занимающей в мировом рейтинге 99-е место. Gоединок длился 1 час 7 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:2, 6:2.Цуренко не заработала ни одного брейк-пойнта, ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. На счету Зигемунд четыре брейка, два эйса и две двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Для Цуренко это был первый поединок на грунте в этом сезоне.Во втором круге соперницей Зигемунд будет Анастасия Севастова (7) из Латвии, которая обыграла соотечественницу Елену Остапенко.Лаура Зигемунд (WC) - Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 6:2