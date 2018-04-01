Барселона. Александр Зверев на старте проиграл лаки лузеру

Теннис. ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2 609 135. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире ATP500 - Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом €2 609 135 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 22-летний немец, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от 23-летнего чилийца(LL), занимающего в рейтинге ATP 81-е место. Поедино продолжался 2 часа 33 минуты и завершился в пользу чилийца со счетом 3:6, 7:5, 7:6(5).Зверев сделал пять брейков, девять эйсов и совершил десять двойных ошибок. На счету Джарри четыре брейка, пять эйсов и четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.За выход в 1/4 финала Джарри поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 13) – Фернадо Вердаско (Испания).Николас Джарри (Чили, LL) – Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 7:5, 7:6(5)