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Будапешт. Стаховский не прошел во второй круг
Будапешт. Стаховский не прошел во второй кругВ Будапеште (Венгрия) на турнире ATP Tour 250 - Gazprom Hungarian Open с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

33-летний украинец Сергей Стаховский (LL), занимающий в мировом рейтинге 115-е место, проиграл 44-й ракетке мира, 29-летнему румыну Раду Алботу (8). Поединок длился 1 час 40 минут и завершился в пользу румына со счетом 7:5, 6:4.

Стаховский сделал два брейка из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. На счету Албота четыре брейка и две двойные ошибки при отсутствии подач навылет. Ранее теннисисты не встречались.

Во втором круге соперником Албота будет серб Филип Краинович (Q), который обыграл итальянца Андреаса Сеппи – 6:2, 6:7, 7:5
 
Теннис. ATP Tour 250 - Gazprom Hungarian Open. Будапешт (Венгрия). Грунт. Призовой фонд €482,060. 28 участников 
Первый круг
Раду Албот (Румыния, 8) – Сергей Стаховский (Украина, LL) – 7:5, 6:4
Филип Краинович (Сербия, Q) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:2, 6:7(3), 7:5
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