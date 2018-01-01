Будапешт. Стаховский не прошел во второй круг

Вчера, 21:19 63 | Теннис

В Будапеште (Венгрия) на турнире ATP Tour 250 - Gazprom Hungarian Open с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



33-летний украинец Сергей Стаховский (LL), занимающий в мировом рейтинге 115-е место, проиграл 44-й ракетке мира, 29-летнему румыну Раду Алботу (8). Поединок длился 1 час 40 минут и завершился в пользу румына со счетом 7:5, 6:4.



Стаховский сделал два брейка из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. На счету Албота четыре брейка и две двойные ошибки при отсутствии подач навылет. Ранее теннисисты не встречались.



Во втором круге соперником Албота будет серб Филип Краинович (Q), который обыграл итальянца Андреаса Сеппи – 6:2, 6:7, 7:5



Теннис. ATP Tour 250 - Gazprom Hungarian Open. Будапешт (Венгрия). Грунт. Призовой фонд €482,060. 28 участников

Первый круг

Раду Албот (Румыния, 8) – Сергей Стаховский (Украина, LL) – 7:5, 6:4

Филип Краинович (Сербия, Q) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:2, 6:7(3), 7:5 В Будапеште (Венгрия) на турнире ATP Tour 250 - Gazprom Hungarian Open с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летний украинец(LL), занимающий в мировом рейтинге 115-е место, проиграл 44-й ракетке мира, 29-летнему румыну(8). Поединок длился 1 час 40 минут и завершился в пользу румына со счетом 7:5, 6:4.Стаховский сделал два брейка из пяти возможных, выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. На счету Албота четыре брейка и две двойные ошибки при отсутствии подач навылет. Ранее теннисисты не встречались.Во втором круге соперником Албота будет серб(Q), который обыграл итальянца– 6:2, 6:7, 7:5Раду Албот (Румыния, 8) – Сергей Стаховский (Украина, LL) – 7:5, 6:4Филип Краинович (Сербия, Q) – Андреас Сеппи (Италия) – 6:2, 6:7(3), 7:5